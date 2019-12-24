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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 11:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

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maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:44

WallNutPen Банк формирует резервы, независимо от финансового состояния банка, если есть прибыль: покрывает за счет фин результата, если нет -то за счет капитала банка, но есть один нюанс: крититическое падение капитала ведет к нарушению нормативов НБУ, как следствие- ограничение на проведение операций, финоздоровление,банкротство банка. И да на счет "дутых " резервов, понимаете , есть два способа учета доходов-(расходов) банка, финансовый и кассовый. Финансовый предполагает автоматическое начисление % по всем рабочим активам банка, а кассовый- по фактическим поступлениям, собственно разница между тими двумя показателями и формирует небходимость формирование резервов, как по неполученым доходам, так и отнесение активов в разряд проблемных, по которым также нужно также формировать резервы. Естественно все что изложено, это максимально "грубо", есть огромное количество нюансов( налогообложение, внутренние политики банка, залоги, аудит, проверки НБУ и т.д и т.п) . А на счет коментариев "говорящих" голов, я не помня ни одного, который весело сообщал "все нормально,идем на дно".
mike64
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:56

  WallNutPen написав:
  newbie написав: как НБУ будет реагировать на лимит 1000 грн и будет ли он выполнять свои обязанности в отношении неплатежеспособных банков.

Никак по крайней мере на время ВП + несколько месяцев после его окончания. На основании вот этого https://www.rada.gov.ua/news/razom/221115.html

Там не о том речь. Не будут признавать проблемным и неплатежеспособным ввиду невыполнения каких-то показателей.

Но норму п.6 ст.76:

"Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі, якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів"

выполнять будут. А именно она говорит - не выполнил обязательства перед клиентами (кредиторами), значит неплатежеспособный.

Если НБУ не будет ее выполнять, то БС сдохнет и доверие к ней и гривне исчезнет. Народ будет массово изымать деньги из банков, а это уже отвественность НБУ. Зачем тогда было принимать решение о 100%-м возмещении? Чтобы его не выполнять? Правая рука не знает, что делает левая?

Кроме того, если ВА не будут вводить, то свои деньги можно будет вытребовать у банка через суд. ВА закрывает этот способ. Ее для того и вводят, чтобы клиенты не разоряли банк через суд путем ареста его счетов, имущества и т.д. А если суды и судебные исполнители не будут выполнять свои функции, то будут, возможно, и другие способы воздействия на банк.

"Нет возможности вернуть" - это детский лепет. Нет денег - бери кредит, продавай имущество и никаким форс-мажором тут не пахнет. Почему в других банках такого нет и они не вводят подобные лимиты?
Востаннє редагувалось newbie в Сер 13 кві, 2022 13:02, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:57

  abc111 написав:...пора с этого токсичного банка выносить, а не заносить...
Что бы вынести , нужно что бы кто то занес, так что это взаимоподдерживающий процесс. Ну человек хочет рискнуть-14,5% то же доход, практически на уровне официальной инфляции , ну к тому времени, когда ишак сдохнет или падишах умрет, может что нибудь и накапает. А разница выплат между очередями по ФГВФО всего один месяц, но это в мирное время,а как сейчас это будет. Это вопрс большой вопрос.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:59

Форумчане, кто-то сейчас использует кредитную карту КОКО Кард для оплаты покупок? Пильговый период там остался 62 дня?
joik
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:14

  joik написав:Форумчане, кто-то сейчас использует кредитную карту КОКО Кард для оплаты покупок? Пильговый период там остался 62 дня?

лимит мелкий , поэтому вообще не трогаем
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:21

newbie теоретически все верно, поддерживаю до запятой.Но сам факт неисполнения обязательств,(взятие на учет) это "мертвая" норма в банковском законодательстве. Я думаю нужно выложить алгоритм действий вкладчика в данной ситуации с учетом новаций. Надежда на НБУ? Он считает у него другие задачи и он здесь никогда не был и не будет на стороне вкладчика. И меня гложет один вопрос , "Форвард" (Русский Стандарт), кто контролирует банк и кто в НБУ крышует его. ПИБ с огромным облегчением ликвидировали и зарыли все вопросы, Альфу перевели под особый контроль, а здесь-тишина.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:22

  joik написав:Форумчане, кто-то сейчас использует кредитную карту КОКО Кард для оплаты покупок? Пильговый период там остался 62 дня?

Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:28

  ramzes4 написав:
  joik написав:Форумчане, кто-то сейчас использует кредитную карту КОКО Кард для оплаты покупок? Пильговый период там остался 62 дня?

Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.


Да, печально, нашел на сайте такую информацию, думал попользоваться кредитними....
joik
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