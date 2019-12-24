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WallNutPen Банк формирует резервы, независимо от финансового состояния банка, если есть прибыль: покрывает за счет фин результата, если нет -то за счет капитала банка, но есть один нюанс: крититическое падение капитала ведет к нарушению нормативов НБУ, как следствие- ограничение на проведение операций, финоздоровление,банкротство банка. И да на счет "дутых " резервов, понимаете , есть два способа учета доходов-(расходов) банка, финансовый и кассовый. Финансовый предполагает автоматическое начисление % по всем рабочим активам банка, а кассовый- по фактическим поступлениям, собственно разница между тими двумя показателями и формирует небходимость формирование резервов, как по неполученым доходам, так и отнесение активов в разряд проблемных, по которым также нужно также формировать резервы. Естественно все что изложено, это максимально "грубо", есть огромное количество нюансов( налогообложение, внутренние политики банка, залоги, аудит, проверки НБУ и т.д и т.п) . А на счет коментариев "говорящих" голов, я не помня ни одного, который весело сообщал "все нормально,идем на дно".
Там не о том речь. Не будут признавать проблемным и неплатежеспособным ввиду невыполнения каких-то показателей.
Но норму п.6 ст.76:
"Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі, якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів"
выполнять будут. А именно она говорит - не выполнил обязательства перед клиентами (кредиторами), значит неплатежеспособный.
Если НБУ не будет ее выполнять, то БС сдохнет и доверие к ней и гривне исчезнет. Народ будет массово изымать деньги из банков, а это уже отвественность НБУ. Зачем тогда было принимать решение о 100%-м возмещении? Чтобы его не выполнять? Правая рука не знает, что делает левая?
Кроме того, если ВА не будут вводить, то свои деньги можно будет вытребовать у банка через суд. ВА закрывает этот способ. Ее для того и вводят, чтобы клиенты не разоряли банк через суд путем ареста его счетов, имущества и т.д. А если суды и судебные исполнители не будут выполнять свои функции, то будут, возможно, и другие способы воздействия на банк.
"Нет возможности вернуть" - это детский лепет. Нет денег - бери кредит, продавай имущество и никаким форс-мажором тут не пахнет. Почему в других банках такого нет и они не вводят подобные лимиты?
Востаннє редагувалось newbie в Сер 13 кві, 2022 13:02, всього редагувалось 2 разів.
abc111 написав:...пора с этого токсичного банка выносить, а не заносить...
Чтобы вынести, нужно, чтобы кто-то занес, так что, это взаимоподдерживающий процесс. Ну человек хочет рискнуть-14,5% то же доход, практически на уровне официальной инфляции , ну к тому времени, когда ишак сдохнет или падишах умрет, может что нибудь и накапает. А разница выплат между очередями по ФГВФО всего один месяц, но это в мирное время,а как сейчас это будет? Это вопрос, большой вопрос.
Востаннє редагувалось mike64 в Сер 13 кві, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
newbie теоретически все верно, поддерживаю до запятой. Но сам факт неисполнения обязательств,(взятие на учет) это "мертвая" норма в банковском законодательстве. Я думаю нужно выложить алгоритм действий вкладчика в данной ситуации с учетом новаций. Надежда на НБУ? Он считает: у него другие задачи и он здесь никогда не был и не будет на стороне вкладчика. И меня гложет один вопрос, "Форвард" (Русский Стандарт), кто контролирует банк и кто в НБУ крышует его. ПИБ с огромным облегчением ликвидировали и зарыли все вопросы, Альфу перевели под особый контроль, а здесь-тишина.
Востаннє редагувалось mike64 в Сер 13 кві, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
andreyiskra написав:Интересует два момента: 1. Если вклад, например, оформлен на 500 тыс до подписания нового закона. Какая сумма гарантирована? 2. Если такой вклад оформлен после подписания закона и предположить что гарантируемую сумму потом уменьшают до 300 тыс, какая сумма гарантируются по оформленому вкладу?
Чому ви вирішили, що має значення коли був відкритий депозит? Може тоді ще враховувати, коли був відкритий поточний рахунок? (гроші на поточних теж гарантуються). Єдине, що має значення це чи діє закон на момент банкрутства банку. Якщо банк здох би вчора, то гарантується 200 тисяч, якщо сьогодні, то 100% гарантується незалежно коли відкривалися депозити чи рахунки. Ось і все. Так само після закінчення воєнного стану рахуємо 3 місяці і після того дня, якщо банк збанкрутує, буде виплачуватися 600 тисяч, незалежно від того чи був ваш депозит відкритий в період воєнного стану чи ні.
Дійсно, коли був відкритий депозит - не має жодного значення. Значення має - яка редакція Закону в частині, що стосується гарантованої суми відшкодування вкладів, діяла на дату визнання банку неплатоспроможним. До речі, сьогодні закон набрав чинності. https://t.me/nbu_ua/718