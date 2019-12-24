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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поясніть мені: банківський вклад--це депозит, чи будь-які власні кошти на рахунку?
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом;
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:35
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:46
Кошти на будь-якому вашому особистому рахунку, в т.ч. на рахунку до якого прив’язана картка.
Додано: Сер 13 кві, 2022 20:07
Golf_streem Депозит физического лица (вклад) для физического лица эти понятия тождественны. Это средства привлеченные банком на условиях срочности, платности и возвратности и оформляемые соответствующим договором. Средства на карте, как и текущие остатки на счете являются средствами до восстребования. Эти средства учитываются банком на сооответствующих счетах. Все они попадают под гарантию фонда гарантирования вкладов.
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