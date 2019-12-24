RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 123124125126

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поясніть мені: банківський вклад--це депозит, чи будь-які власні кошти на рахунку?
Golf_streem
 
Повідомлень: 268
З нами з: 06.08.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом;
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:35

  Amethyst написав:вклад - ...на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) ...

Це я читав, але, оскільки я не дуже просунутий у фінансовій термінології, тому уточню: вклад--це сума коштів ,наприклад, на пенсійній картці і коштів на депозиті?
Golf_streem
 
Повідомлень: 268
З нами з: 06.08.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 19:46

Кошти на будь-якому вашому особистому рахунку, в т.ч. на рахунку до якого прив’язана картка.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2129
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:07

Golf_streem Депозит физического лица (вклад) для физического лица эти понятия тождественны. Это средства привлеченные банком на условиях срочности, платности и возвратности и оформляемые соответствующим договором. Средства на карте, как и текущие остатки на счете являются средствами до восстребования. Эти средства учитываются банком на сооответствующих счетах. Все они попадают под гарантию фонда гарантирования вкладов.
mike64
 
Повідомлень: 636
З нами з: 29.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:58

  diplomnet написав:а чего вы пишите 300 тыс ?

Это я для примера. Что будет если сейчас одна сумма гарантируется, я открываю вклад в пределах её на два года. А через год сумму гарантирования уменьшают?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 28.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 123124125126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 7, 8, 9
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
85 80936
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 кві, 2022 20:59
la9
А-Банк 1 ... 20, 21, 22
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
213 215312
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 кві, 2022 14:35
Вкладчик1234
О.Bank 1 ... 94, 95, 96
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
956 122544
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 кві, 2022 09:34
myko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.