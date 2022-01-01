|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поясніть мені: банківський вклад--це депозит, чи будь-які власні кошти на рахунку?
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом;
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:35
Додано: Сер 13 кві, 2022 19:46
Кошти на будь-якому вашому особистому рахунку, в т.ч. на рахунку до якого прив’язана картка.
Додано: Сер 13 кві, 2022 20:07
Golf_streem Депозит физического лица (вклад) для физического лица эти понятия тождественны. Это средства привлеченные банком на условиях срочности, платности и возвратности и оформляемые соответствующим договором. Средства на карте, как и текущие остатки на счете являются средствами до восстребования. Эти средства учитываются банком на сооответствующих счетах. Все они попадают под гарантию фонда гарантирования вкладов.
Додано: Сер 13 кві, 2022 21:58
Додано: Чет 14 кві, 2022 08:12
Вам же кажуть, має значення те, яка сума гарантування буде на той момент, коли в банку введуть ТА, а не дата укладення договору/депозиту, і не дата його запланованого закінчення.
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:07
пробовал деньги перевести с карточного счёта на йабан ФОПу. не пустило.
звоню на горячку, ответ - 3000.
Это они шутят или сурьёзно?
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
а в магазине какой лимит на снятие ?!
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:16
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram
Шановні клієнти, сьогодні за скороченим режимом роботи (до 15:00), каса – до 14:30, працюють такі відділення:
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192
м. Київ, вул. Саксаганського,105
м. Київ, пр-т Соборності, 1
м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Харків, пр-т Науки, 41/43
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.
Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банків - 1000 грн.
Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Заборонено видавати готівку з рахунків в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів.
Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ.
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
по платіжним карткам (через меню «Переказ на картку українського банку» або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
за поточними рахунками (через меню «На вільні реквізити») встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.
Ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 3000 грн.
Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн. Тобто, якщо ви витратили на покупки в супермаркеті 1000 грн, то зняти готівку на касі ви зможете на суму до 2000 грн.
Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online
У зв’язку з складною ситуацією з іноземною валютою на банківському ринку, яка спричинена непростою економічною ситуацією та воєнним станом у державі, транзакції з валютою в окремих відділеннях можуть бути обмежені. Ми докладаємо максимум зусиль для подолання труднощів, які виникли у наших клієнтів. Про зміну ситуації обов’язково повідомимо. Сподіваємося на розуміння.
Бережіть себе та своїх близьких!
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
|