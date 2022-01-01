Додано: Чет 14 кві, 2022 11:16

Шановні клієнти, сьогодні за скороченим режимом роботи (до 15:00), каса – до 14:30, працюють такі відділення:м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192м. Київ, вул. Саксаганського,105м. Київ, пр-т Соборності, 1м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63м. Львів, вул. Валова, 15м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2м. Одеса, вул. Преображенська, 60м. Харків, пр-т Науки, 41/43м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).Заборонено видавати готівку з рахунків в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів.Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ.Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:по платіжним карткам (через меню «Переказ на картку українського банку» або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);за поточними рахунками (через меню «На вільні реквізити») встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.Ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 3000 грн.Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward onlineУ зв’язку з складною ситуацією з іноземною валютою на банківському ринку, яка спричинена непростою економічною ситуацією та воєнним станом у державі, транзакції з валютою в окремих відділеннях можуть бути обмежені. Ми докладаємо максимум зусиль для подолання труднощів, які виникли у наших клієнтів. Про зміну ситуації обов’язково повідомимо. Сподіваємося на розуміння.Бережіть себе та своїх близьких!Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: