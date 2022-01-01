RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:22

  swan forever написав:пробовал деньги перевести с карточного счёта на йабан ФОПу. не пустило.
звоню на горячку, ответ - 3000.
Это они шутят или сурьёзно?


так вже давно так.. мабуть і буде до кінця війни
greenozon
 
Повідомлень: 13211
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 124125126127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 4, 5, 6
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
57 2664
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 10:23
Vorlon
Банк Глобус 1 ... 7, 8, 9
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
86 85474
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 08:54
la9
А-Банк 1 ... 20, 21, 22
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
213 215536
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 кві, 2022 14:35
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (503)
14.04.2022 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.