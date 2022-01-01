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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:22
swan forever написав:
пробовал деньги перевести с карточного счёта на йабан ФОПу. не пустило.
звоню на горячку, ответ - 3000.
Это они шутят или сурьёзно?
так вже давно так.. мабуть і буде до кінця війни
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greenozon
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