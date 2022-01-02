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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 12:22

  swan forever написав:пробовал деньги перевести с карточного счёта на йабан ФОПу. не пустило.
звоню на горячку, ответ - 3000.
Это они шутят или сурьёзно?


так вже давно так.. мабуть і буде до кінця війни
greenozon
 
Повідомлень: 13213
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

підняли до 14.5 після відкриття на 30
wolt450
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Повідомлень: 3650
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 371 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 20:20

wolt450

депозит "Онлайн" на рік?
ага, зрозумів, це на другий день мабуть (як банк обіцявся, тобто не одразу
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 14 кві, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
Повідомлень: 13213
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:58

  wolt450 написав:підняли до 14.5 після відкриття на 30

Был один депо? Если было два или три, то на какой из них поднимут?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:05

  vcy написав:
  wolt450 написав:підняли до 14.5 після відкриття на 30

Был один депо? Если было два или три, то на какой из них поднимут?


згідно умов акції підйом лише 1 раз, очевидно на той. що першим задовільнить умови акції
greenozon
 
Повідомлень: 13213
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 22:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04 включно
wolt450
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Повідомлень: 3650
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 371 раз.
 
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  #<1 ... 124125126127
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