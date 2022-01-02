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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 12:22
swan forever написав:
пробовал деньги перевести с карточного счёта на йабан ФОПу. не пустило.
звоню на горячку, ответ - 3000.
Это они шутят или сурьёзно?
так вже давно так.. мабуть і буде до кінця війни
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greenozon
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:10
підняли до 14.5 після відкриття на 30
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wolt450
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Додано: Чет 14 кві, 2022 20:20
wolt450
депозит "Онлайн" на рік?
ага, зрозумів, це на другий день мабуть (як банк обіцявся, тобто не одразу
Востаннє редагувалось greenozon
в Чет 14 кві, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:58
wolt450 написав:
підняли до 14.5 після відкриття на 30
Был один депо? Если было два или три, то на какой из них поднимут?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 22:05
vcy написав: wolt450 написав:
підняли до 14.5 після відкриття на 30
Был один депо? Если было два или три, то на какой из них поднимут?
згідно умов акції підйом лише 1 раз, очевидно на той. що першим задовільнить умови акції
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Додано: Чет 14 кві, 2022 22:20
підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04 включно
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wolt450
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Додано: Чет 14 кві, 2022 23:01
wolt450 написав:підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04 включно
А подняли сразу после открытия нового депозита?
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Додано: Чет 14 кві, 2022 23:18
Aps написав:
wolt450 написав:підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04 включно
А подняли сразу после открытия нового депозита?
Ввечері відкрив, зранку вже оновили
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 06:26
Какой был % на вклад в прошлом году тот что с +++? У меня сейчас 8,65%, заканчивается 27 июня.
Я не пойму, это к нему добавили 0,5, а не к тому что я открыл вчера под 14?
Они должны добавлять ко всем вкладам или только к последнему от 30 т?
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andreyiskra
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