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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54
andreyiskra написав:
Они должны добавлять ко всем вкладам или только к последнему от 30 т?
Отвечу сам себе. При открытии вклада от 30к, 0,5% добавляется только к действующим вкладам, которые были открыты до 05.04.22.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31
Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку
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arkavs
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:47
arkavs написав:
Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку
Зараз ліміти по картках не можуть бути змінені клієнтами, бо вони встановлені банком.
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