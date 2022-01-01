RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54

  andreyiskra написав:Они должны добавлять ко всем вкладам или только к последнему от 30 т?

Отвечу сам себе. При открытии вклада от 30к, 0,5% добавляется только к действующим вкладам, которые были открыты до 05.04.22.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 28.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31

Ліміти по картках

Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 11.06.15
Подякував: 807 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:47

  arkavs написав:Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку

Зараз ліміти по картках не можуть бути змінені клієнтами, бо вони встановлені банком.
Igneus
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, solomia і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 8, 9, 10
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
91 88919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 11:09
Vorlon
Ідея Банк 1 ... 17, 18, 19
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
181 96907
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 10:31
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 228, 229, 230
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2294 823225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 10:18
Клиент_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (509)
15.04.2022 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.