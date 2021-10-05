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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54

  andreyiskra написав:Они должны добавлять ко всем вкладам или только к последнему от 30 т?

Отвечу сам себе. При открытии вклада от 30к, 0,5% добавляется только к действующим вкладам, которые были открыты до 05.04.22.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31

Ліміти по картках

Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:47

  arkavs написав:Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку

Зараз ліміти по картках не можуть бути змінені клієнтами, бо вони встановлені банком.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:48

  V2 написав:
  wolt450 написав:підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04 включно


Це в них якась акція була?


ще діє, до 6 травня

viewtopic.php?p=5420101#p5420101
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:37

  greenozon написав:
  V2 написав:
  wolt450 написав:підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04 включно


Це в них якась акція була?


ще діє, до 6 травня

viewtopic.php?p=5420101#p5420101

Т.е. я если я открою новый депо от 30к (онлайн "обычный", не онлайн+), то будет 13.5% на 1-3 месяца вместо стандартных 13%?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:20

lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:22

  V2 написав:lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.

Хм, завтра подивлюсь по відсоткам.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Практики, кто уже открывал депозит, то раскрывайте карты, а то одни домыслы и предположения.
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
abc111
 
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