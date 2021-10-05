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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 09:54
andreyiskra написав:
Они должны добавлять ко всем вкладам или только к последнему от 30 т?
Отвечу сам себе. При открытии вклада от 30к, 0,5% добавляется только к действующим вкладам, которые были открыты до 05.04.22.
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andreyiskra
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:31
Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку
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arkavs
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:47
arkavs написав:
Не знаходжу де змінити ліміти по картках у додатку
Зараз ліміти по картках не можуть бути змінені клієнтами, бо вони встановлені банком.
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Igneus
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:48
V2 написав: wolt450 написав:
підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04
включно
Це в них якась акція була?
ще діє, до 6 травняviewtopic.php?p=5420101#p5420101
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greenozon
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:37
greenozon написав: V2 написав: wolt450 написав:
підйом один раз на всі депо, відкриті до 05.04
включно
Це в них якась акція була?
ще діє, до 6 травняviewtopic.php?p=5420101#p5420101
Т.е. я если я открою новый депо от 30к (онлайн "обычный", не онлайн+), то будет 13.5% на 1-3 месяца вместо стандартных 13%?
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:20
lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.
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V2
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:22
V2 написав:lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.
Хм, завтра подивлюсь по відсоткам.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:56
Практики, кто уже открывал депозит, то раскрывайте карты, а то одни домыслы и предположения.
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Incasso
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:22
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
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abc111
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:47
lloydbanksua
V2 написав:lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.
подтверждаю, ствку увеличат по действующему на 05,04,22 вкладу
Открывать под эту акцию не обязательно онлайн выше 30к , можно и онлайн+
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citramon
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