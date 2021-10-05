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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:54
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
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