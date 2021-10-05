Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:54
Додано: Суб 16 кві, 2022 00:02
Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
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