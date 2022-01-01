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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:54
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
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citramon
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Додано: Суб 16 кві, 2022 00:02
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
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korzviktor20
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:52
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:59
lloydbanksua
осталось наличку получить
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swan forever
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Додано: Суб 16 кві, 2022 07:42
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
" Я щас на охоту в банк пойду. - И не жалко тебе гривнюшки 'убивать'? - Жалко. Ну, а если во мне инстинкт просыпается? И меня в банк потянуло со страшной силой...."
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Додано: Суб 16 кві, 2022 08:06
korzviktor20 написав: abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
Да что там переживать Форвард даёт неплохой процент по вкладам по рынку 14% в гривне , а по последнему закону сумма 100% гарантируется государством + 3 месяца после войны будет 600 тыс ... А если вдруг что то ч банком произойдет по новому закону получите тело + проценты в другом банке ... Что плохого ? Но думаю банк после войны дальше будет нормально работать как и и до войны ! Проблем не вижу
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diplomnet
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