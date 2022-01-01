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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:54

  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 00:02

  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:52

Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:59

lloydbanksua
осталось наличку получить
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:42

  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

" Я щас на охоту в банк пойду. - И не жалко тебе гривнюшки 'убивать'? - Жалко. Ну, а если во мне инстинкт просыпается? И меня в банк потянуло со страшной силой...."
Incasso
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:06

  korzviktor20 написав:
  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...


Да что там переживать Форвард даёт неплохой процент по вкладам по рынку 14% в гривне , а по последнему закону сумма 100% гарантируется государством + 3 месяца после войны будет 600 тыс ... А если вдруг что то ч банком произойдет по новому закону получите тело + проценты в другом банке ... Что плохого ? Но думаю банк после войны дальше будет нормально работать как и и до войны ! Проблем не вижу
diplomnet
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  #<1 ... 126127128129
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