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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:54

  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 00:02

  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:52

Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
lloydbanksua
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lloydbanksua
осталось наличку получить
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 07:42

  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

" Я щас на охоту в банк пойду. - И не жалко тебе гривнюшки 'убивать'? - Жалко. Ну, а если во мне инстинкт просыпается? И меня в банк потянуло со страшной силой...."
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 08:06

  korzviktor20 написав:
  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...


Да что там переживать Форвард даёт неплохой процент по вкладам по рынку 14% в гривне , а по последнему закону сумма 100% гарантируется государством + 3 месяца после войны будет 600 тыс ... А если вдруг что то ч банком произойдет по новому закону получите тело + проценты в другом банке ... Что плохого ? Но думаю банк после войны дальше будет нормально работать как и и до войны ! Проблем не вижу
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:17

  korzviktor20 написав:
  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...

Немає чому дивуватись. Тут або ті хто застряг, або зацікавлені. І ті і інші думають, що така допомога банку допоможе його спасти. Так було при кожному банкопаді і якщо треба банк закривати - його закриють не дивлячись ні на що. Так що - співчуваємо, гілку обходимо або не втручаймося
valya
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:35

  citramon написав:
  abc111 написав:...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.

Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?




....рассказывают о сложной ситуации в стране, просят- понять и простить ...
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:49

  citramon написав:
  V2 написав:lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.

lloydbanksua
подтверждаю, ствку увеличат по действующему на 05,04,22 вкладу
Открывать под эту акцию не обязательно онлайн выше 30к , можно и онлайн+

Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:37

  lloydbanksua написав:Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.


Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...
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