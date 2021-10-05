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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:54
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
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citramon
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Додано: Суб 16 кві, 2022 00:02
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
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korzviktor20
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:52
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:59
lloydbanksua
осталось наличку получить
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Додано: Суб 16 кві, 2022 07:42
abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
" Я щас на охоту в банк пойду. - И не жалко тебе гривнюшки 'убивать'? - Жалко. Ну, а если во мне инстинкт просыпается? И меня в банк потянуло со страшной силой...."
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Додано: Суб 16 кві, 2022 08:06
korzviktor20 написав: abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
Да что там переживать Форвард даёт неплохой процент по вкладам по рынку 14% в гривне , а по последнему закону сумма 100% гарантируется государством + 3 месяца после войны будет 600 тыс ... А если вдруг что то ч банком произойдет по новому закону получите тело + проценты в другом банке ... Что плохого ? Но думаю банк после войны дальше будет нормально работать как и и до войны ! Проблем не вижу
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:17
korzviktor20 написав: abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Читаю последние страницы и вижу, людей жизнь не учит.на полном серьезе обсуждают какие то проценты, тело от которых никто отдавать не собирается.или боты или сотрудники скунса.Наверно, у кого то есть опыт, как в военное и после военное время получать деньги от фонда...
Немає чому дивуватись. Тут або ті хто застряг, або зацікавлені. І ті і інші думають, що така допомога банку допоможе його спасти. Так було при кожному банкопаді і якщо треба банк закривати - його закриють не дивлячись ні на що. Так що - співчуваємо, гілку обходимо або не втручаймося
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:35
citramon написав: abc111 написав:
...не советую заносить в этот банк, сегодня не выдают валюту, завтра перестанут выдавать и грн.
Что говорят ?
не обещают, что купят наличку в другом банке и выдадут ?
....рассказывают о сложной ситуации в стране, просят- понять и простить ...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:49
citramon написав:
lloydbanksua
V2 написав:lloydbanksua
+0,5% буде не на новий вклад, а на діючий станом на 05.04.2022 р. депозит в гривні.
подтверждаю, ствку увеличат по действующему на 05,04,22 вкладу
Открывать под эту акцию не обязательно онлайн выше 30к , можно и онлайн+
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:37
lloydbanksua написав:
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...
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