|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:58
sergia написав:
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?
Пан практикує подорожі в часі у минуле?
-
042013
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2305
|838511
|
Суб 16 кві, 2022 12:03
mikos
|
|395
|248416
|
Суб 16 кві, 2022 09:21
Кащей
|
|95
|96048
|