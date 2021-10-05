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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:58

  sergia написав:Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?

Пан практикує подорожі в часі у минуле?
042013
 
Повідомлень: 96
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 127128129130
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