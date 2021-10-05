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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:58
sergia написав:
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?
Пан практикує подорожі в часі у минуле?
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27
Hella написав: lloydbanksua написав:
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...
Я на пенсионную перевел, в понедельник переоформлю вклад.
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:45
lloydbanksua написав: Hella написав: lloydbanksua написав:
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...
Я на пенсионную перевел, в понедельник переоформлю вклад.
Лучше на армию переведи.больше пользы...
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korzviktor20
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:53
korzviktor20 переводи, но у меня нет лишних денег. Да и в целом, сам разберусь без советов форумного эксперта.
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lloydbanksua
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