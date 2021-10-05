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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:58

  sergia написав:Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?

Пан практикує подорожі в часі у минуле?
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27

  Hella написав:
  lloydbanksua написав:Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.


Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...

Я на пенсионную перевел, в понедельник переоформлю вклад.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:45

  lloydbanksua написав:
  Hella написав:
  lloydbanksua написав:Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.


Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...

Я на пенсионную перевел, в понедельник переоформлю вклад.

Лучше на армию переведи.больше пользы...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:53

korzviktor20 переводи, но у меня нет лишних денег. Да и в целом, сам разберусь без советов форумного эксперта.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тем у кого деньги последние - сюда КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя вкладывать - если они вам понадобятся по окончании деповклада вы их 100% не сможете забрать. Тем у кого много вкладов в разных банках этот банк можно рассматривать для вклада, понимая, что деньги здесь могут зависнуть надолго и вытащить их отсюда будет тяжко, но получите жирные проценты.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:02

откуда столько советчиков повылазило?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:19

  042013 написав:
  sergia написав:Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?

Пан практикує подорожі в часі у минуле?

трохи є).
поки не можу зрозуміти про що писав lloydbanksua, тому й уточнюю, але він мовчить)
sergia
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