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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 11:58
sergia написав:
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?
Пан практикує подорожі в часі у минуле?
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042013
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:27
Hella написав: lloydbanksua написав:
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...
Я на пенсионную перевел, в понедельник переоформлю вклад.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:45
lloydbanksua написав: Hella написав: lloydbanksua написав:
Сегодня день выплаты %% по вкладу, но с удивлением обнаружил, что вместе с %% выплатили и тело (сам вклад заканчивается 18.04). Что это было, коллеги?
P.s. кстати %% действительно на 0,5% больше.
Сегодня суббота. Вроде, если выходные, они перечисляют раньше.
Помнится, такое было не редкость. Все равно снять деньги вы не сможете. Разве что переложить...
Я на пенсионную перевел, в понедельник переоформлю вклад.
Лучше на армию переведи.больше пользы...
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korzviktor20
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:53
korzviktor20 переводи, но у меня нет лишних денег. Да и в целом, сам разберусь без советов форумного эксперта.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 16 кві, 2022 14:18
Тем у кого деньги последние - сюда КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя вкладывать - если они вам понадобятся по окончании деповклада вы их 100% не сможете забрать. Тем у кого много вкладов в разных банках этот банк можно рассматривать для вклада, понимая, что деньги здесь могут зависнуть надолго и вытащить их отсюда будет тяжко, но получите жирные проценты.
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бульбик
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:02
откуда столько советчиков повылазило?
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Ромасик
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:19
042013 написав: sergia написав:
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%? Или речь о переоткрывании?
Пан практикує подорожі в часі у минуле?
трохи є).
поки не можу зрозуміти про що писав lloydbanksua
, тому й уточнюю, але він мовчить)
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sergia
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Додано: Нед 17 кві, 2022 01:26
Ребят,понятно,что банк еле дышит.Но санкции против него по моему,не вводили?
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Scotch
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Додано: Нед 17 кві, 2022 02:01
бульбик написав:
Тем у кого деньги последние - сюда КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя вкладывать - если они вам понадобятся по окончании деповклада вы их 100% не сможете забрать. Тем у кого много вкладов в разных банках этот банк можно рассматривать для вклада, понимая, что деньги здесь могут зависнуть надолго и вытащить их отсюда будет тяжко, но получите жирные проценты.
Почему так? ФГВ же должен вернуть если что?
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Tegularius
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Суб 16 кві, 2022 09:21
Кащей
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