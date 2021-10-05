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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:21

Эти ваши утренние поллюции оставьте при себе.
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idealstorm
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Повідомлень: 1617
З нами з: 06.03.09
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  #<1 ... 128129130131
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