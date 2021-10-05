Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 09:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 17 кві, 2022 10:31
3K
viewtopic.php?p=5422559#p5422559
Додано: Нед 17 кві, 2022 11:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якесь загострення в чаті. Тримайте себе в руках, вас читають!))
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