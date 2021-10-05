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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 09:54
Scotch написав:
санкции против него по моему,не вводили?
Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
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ВIВ
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:10
Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?
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kostya77
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:31
kostya77 написав:
Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?
3Kviewtopic.php?p=5422559#p5422559
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greenozon
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Додано: Нед 17 кві, 2022 11:30
Якесь загострення в чаті. Тримайте себе в руках, вас читають!))
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Incasso
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:00
ВIВ написав: Scotch написав:
санкции против него по моему,не вводили?
Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
это просто Ваши мысли или есть документальные подтверждения?
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sergia
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