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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 09:54
Scotch написав:
санкции против него по моему,не вводили?
Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
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ВIВ
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:10
Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?
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kostya77
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:31
kostya77 написав:
Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?
3Kviewtopic.php?p=5422559#p5422559
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greenozon
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Додано: Нед 17 кві, 2022 11:30
Якесь загострення в чаті. Тримайте себе в руках, вас читають!))
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Incasso
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:00
ВIВ написав: Scotch написав:
санкции против него по моему,не вводили?
Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
это просто Ваши мысли или есть документальные подтверждения?
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sergia
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Додано: Пон 18 кві, 2022 06:39
sergia написав:
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%?
Будет, но при условии если сейчас до окончания акции открыть депо на 30к
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andreyiskra
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:06
16го должны были быть бонусы по депо(те что раз в квартал)-пока глухо
...а до вечера еще дожить надо
стреляют
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хуторянка
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:16
якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні
банк за вихідні донараховує %?
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greenozon
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Пон 18 кві, 2022 08:32
Kent
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