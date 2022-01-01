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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132>

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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Scotch написав:санкции против него по моему,не вводили?

Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:10

Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:31

  kostya77 написав:Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?


3K
viewtopic.php?p=5422559#p5422559
greenozon
 
Повідомлень: 13227
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якесь загострення в чаті. Тримайте себе в руках, вас читають!))
Incasso
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:00

  ВIВ написав:
  Scotch написав:санкции против него по моему,не вводили?

Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.

это просто Ваши мысли или есть документальные подтверждения?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:39

  sergia написав:Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%?

Будет, но при условии если сейчас до окончания акции открыть депо на 30к
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:06

16го должны были быть бонусы по депо(те что раз в квартал)-пока глухо
...а до вечера еще дожить надо :mrgreen:
стреляют.
пс-Отбой "воздушной тревоги" - деньги зашли.
всем удачи и мирного неба
Востаннє редагувалось хуторянка в Пон 18 кві, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:16

якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні
банк за вихідні донараховує %?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:25

  greenozon написав:якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні
банк за вихідні донараховує %?

У мене теж закінчення депозиту було в суботу - зарахували у той же день.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

колл центр не работ и 044 не отвеч--отключ сразу
rom888
 
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