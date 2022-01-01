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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
rom888
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.06.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:46

  rom888 написав:у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо

И не даст - лимит 1000 грн.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:50

  lloydbanksua написав:
  greenozon написав:якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні
банк за вихідні донараховує %?

У мене теж закінчення депозиту було в суботу - зарахували у той же день.


цікаво, зайшов в ІБ, побачив таку картину
зробив висновок що донараховують і відпускають аж в понеділок

Зображення
greenozon
 
Повідомлень: 13227
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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  #<1 ... 129130131132
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