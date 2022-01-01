у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:46
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:50
цікаво, зайшов в ІБ, побачив таку картину
зробив висновок що донараховують і відпускають аж в понеділок
|