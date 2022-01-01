Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 11:30
Якесь загострення в чаті. Тримайте себе в руках, вас читають!))
Incasso
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:00
ВIВ написав: Scotch написав:
санкции против него по моему,не вводили?
Держат в подвешенном состоянии, видимо идут торги.
это просто Ваши мысли или есть документальные подтверждения?
sergia
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Додано: Пон 18 кві, 2022 06:39
sergia написав:
Т.е. если открыть депо 04.04.22 например на 10т, то на 2 года будет 14,5%?
Будет, но при условии если сейчас до окончания акции открыть депо на 30к
andreyiskra
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:06
16го должны были быть бонусы по депо(те что раз в квартал)-пока глухо
...а до вечера еще дожить надо
стреляют.
пс-Отбой "воздушной тревоги" - деньги зашли.
всем удачи и мирного неба
Востаннє редагувалось
хуторянка
в Пон 18 кві, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
хуторянка
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:16
якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні банк за вихідні донараховує %?
greenozon
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:25
greenozon написав:
якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні
банк за вихідні донараховує %?
У мене теж закінчення депозиту було в суботу - зарахували у той же день.
lloydbanksua
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:48
колл центр не работ и 044 не отвеч--отключ сразу
rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:45
у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс спасибо
rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:46
rom888 написав:
у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
И не даст - лимит 1000 грн.
lloydbanksua
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:50
lloydbanksua написав: greenozon написав:
якщо дата завершення депо припадає на вікенд, як банк зараховує депозит + %?
в мене напр. в суботу було завершення, але гроші по факту лише сьогодні стали доступні
банк за вихідні донараховує %?
У мене теж закінчення депозиту було в суботу - зарахували у той же день.
цікаво, зайшов в ІБ, побачив таку картину
зробив висновок що донараховують і відпускають аж в понеділок
greenozon
Повідомлень: 13228
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