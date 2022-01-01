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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:56
rom888
а 0800 800 881
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хуторянка
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:00
lloydbanksua написав: rom888 написав:
у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
И не даст - лимит 1000 грн.
спасибо, да я уже поняла что надо по 1тыс снимать.. но за сутки-3 тыс.. верно?
1 тыс перевела..след 1 тыс -нет пока ..какое-то наверное надо время между переводами..или все...по 1 тыс в сутки?
спасибо
да след 1 тыс--красный восклиц знак , т е не переводит...
вот так
и уже в магаз нельзя сделать сегодня покупку?
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:03
rom888 написав: lloydbanksua написав: rom888 написав:
у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
И не даст - лимит 1000 грн.
спасибо, да я уже поняла что надо по 1тыс снимать.. но за сутки-3 тыс.. верно?
1 тыс перевела..след 1 тыс -нет пока ..какое-то наверное надо время между переводами..или все...по 1 тыс в сутки?
спасибо
Лимит 1000 грн. на карту, следовательно, если у вас есть несколько карт, в сутки сможете вывести больше.
Лимит на покупку - 3000 грн. Он отдельный, судя по всему.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:05
хуторянка
тлф не отвечают сразу сброс и на 044 тоже
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:07
lloydbanksua
спасибо..попробую через магазин и да есть еще карта
спасибо за идею..шо то я растерялась... и огорчилась
всем мира!
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:08
rom888 написав:
у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо
дает толкать, т.е. переводить из меню ИБ "Переказ на картку укр. банку", по 1000 грн на каждую карту укр. банка.
Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день. Дерзайте
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 18 кві, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:08
rom888 написав:lloydbanksua
спасибо..попробую через магазин и да есть еще карта
спасибо за идею..шо то я растерялась... и огорчилась
всем мира!
Если нужно будет помощь вывести больше, пишите в ЛС.
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lloydbanksua
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:19
lloydbanksua
нет не дает снять с др коко-пенс
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:33
rom888 написав:lloydbanksua
нет не дает снять с др коко-пенс
На другую карту отправляли?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:43
да на карту др банка.
а внутр плат работ норм
п с отправляла на ту же карту др банка что и пред раз..
была идея отправ на карт другую др банка..но не вижу логики, так как, что лимиты в др банке могут ограничивать прием денег на карту в сумме 1 тыс? ..хотя счас попробую..
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rom888
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