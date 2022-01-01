RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:56

rom888
а 0800 800 881
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:00

  lloydbanksua написав:
  rom888 написав:у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо

И не даст - лимит 1000 грн.


спасибо, да я уже поняла что надо по 1тыс снимать.. но за сутки-3 тыс.. верно?
1 тыс перевела..след 1 тыс -нет пока ..какое-то наверное надо время между переводами..или все...по 1 тыс в сутки?
спасибо

да след 1 тыс--красный восклиц знак , т е не переводит...
вот так
и уже в магаз нельзя сделать сегодня покупку?
rom888
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:03

  rom888 написав:
  lloydbanksua написав:
  rom888 написав:у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо

И не даст - лимит 1000 грн.


спасибо, да я уже поняла что надо по 1тыс снимать.. но за сутки-3 тыс.. верно?
1 тыс перевела..след 1 тыс -нет пока ..какое-то наверное надо время между переводами..или все...по 1 тыс в сутки?
спасибо

Лимит 1000 грн. на карту, следовательно, если у вас есть несколько карт, в сутки сможете вывести больше.
Лимит на покупку - 3000 грн. Он отдельный, судя по всему.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:05

хуторянка

тлф не отвечают сразу сброс и на 044 тоже
rom888
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:07

lloydbanksua
спасибо..попробую через магазин и да есть еще карта
спасибо за идею..шо то я растерялась... и огорчилась
всем мира!
rom888
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:08

  rom888 написав:у кого-то первод с карты на карту др банка идет?
не дает перевести даже 3 тыс
спасибо

дает толкать, т.е. переводить из меню ИБ "Переказ на картку укр. банку", по 1000 грн на каждую карту укр. банка.
Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день. Дерзайте
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 18 кві, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:08

  rom888 написав:lloydbanksua
спасибо..попробую через магазин и да есть еще карта
спасибо за идею..шо то я растерялась... и огорчилась
всем мира!

Если нужно будет помощь вывести больше, пишите в ЛС.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:19

lloydbanksua

нет не дает снять с др коко-пенс
rom888
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:33

  rom888 написав:lloydbanksua

нет не дает снять с др коко-пенс

На другую карту отправляли?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

да на карту др банка.
а внутр плат работ норм
п с отправляла на ту же карту др банка что и пред раз..
была идея отправ на карт другую др банка..но не вижу логики, так как, что лимиты в др банке могут ограничивать прием денег на карту в сумме 1 тыс? ..хотя счас попробую..
rom888
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 232, 233, 234
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2333 855261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 14:22
Amethyst
А-Банк 1 ... 20, 21, 22
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
219 245474
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 12:38
melkh
Райффайзен Банк 1 ... 9, 10, 11
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
103 97794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 09:31
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2334)
18.04.2022 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.