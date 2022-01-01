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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:57
банк значение не имеет, имеет значение номер карты, то бишь на одну карту одна тысяча, банк может быть один и тот же...
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S i m
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:07
Amethyst
да я уже разобралась,но придется ждать 24 часа ..
спасибо.
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:09
S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:16
Amethyst написав:
Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.
Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?
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sergia
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:26
rom888 написав:S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..
шта ?!
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S i m
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