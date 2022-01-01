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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

банк значение не имеет, имеет значение номер карты, то бишь на одну карту одна тысяча, банк может быть один и тот же...
S i m
 
Повідомлень: 81
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:07

Amethyst
да я уже разобралась,но придется ждать 24 часа ..
спасибо.
rom888
 
Повідомлень: 170
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:09

S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..
rom888
 
Повідомлень: 170
З нами з: 22.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:16

  Amethyst написав:Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.

Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?
sergia
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Повідомлень: 392
З нами з: 14.12.20
Подякував: 89 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:26

  rom888 написав:S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..


шта ?!
S i m
 
Повідомлень: 81
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 130131132133
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