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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

банк значение не имеет, имеет значение номер карты, то бишь на одну карту одна тысяча, банк может быть один и тот же...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:07

Amethyst
да я уже разобралась,но придется ждать 24 часа ..
спасибо.
rom888
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:09

S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..
rom888
 
Повідомлень: 171
З нами з: 22.06.09
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:16

  Amethyst написав:Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.

Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:26

  rom888 написав:S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..


шта ?!
S i m
 
Повідомлень: 81
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:13

S i m
viewtopic.php?p=5422559#p5422559
я что-то не так поняла?
да и войти норм в банкинг не могу под вечер и счас..не дает пароль в смс...
глючит прога
я пыталась перебросить с карты.котору. сегодня уже использ \но не через реквизиты , а с карты на карту\ вмсит в меню после ввода 1 тыс и все дальше не идет..
надо в магазин идти или атм
rom888
 
Повідомлень: 171
З нами з: 22.06.09
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:24

  sergia написав:
  Amethyst написав:Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.

Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?

ну ваащето это издевательство банки над любимым клиентом
да и мало у кого есть хотя бы 5 карт разных банков
а свыни даа -- все давно уже повыводили и уже по-новой зашли/вышли, но то такэ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:42

  Amethyst написав:
  sergia написав:
  Amethyst написав:Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.

Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?

ну ваащето это издевательство банки над любимым клиентом
да и мало у кого есть хотя бы 5 карт разных банков
а свыни даа -- все давно уже повыводили и уже по-новой зашли/вышли, но то такэ

у посетитей данного форума думаю должно быть не меньше 10 карт)
ну .... это еще не издевательство. Помню в 2004 ходил в приват каждый день чтобы по 100 баксов купить+каждый раз копировал паспорт и код. А по часу стоять в кассу Ощада, чтобы за коммуналку заплатить во времена когда интернет-банкинга еще небыло.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:44

  rom888 написав:S i m
viewtopic.php?p=5422559#p5422559
я что-то не так поняла?
да и войти норм в банкинг не могу под вечер и счас..не дает пароль в смс...
глючит прога
я пыталась перебросить с карты.котору. сегодня уже использ \но не через реквизиты , а с карты на карту\ вмсит в меню после ввода 1 тыс и все дальше не идет..
надо в магазин идти или атм

каждый раз новые карты вводите и приложение перезагружали?
sergia
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  #<1 ... 130131132133
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