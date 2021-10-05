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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:57
банк значение не имеет, имеет значение номер карты, то бишь на одну карту одна тысяча, банк может быть один и тот же...
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S i m
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:07
Amethyst
да я уже разобралась,но придется ждать 24 часа ..
спасибо.
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:09
S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:16
Amethyst написав:
Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.
Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?
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sergia
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:26
rom888 написав:S i m
нет, на эту же карту др банка-нельзя..должна быть др карта банка..
шта ?!
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:13
S i m viewtopic.php?p=5422559#p5422559
я что-то не так поняла?
да и войти норм в банкинг не могу под вечер и счас..не дает пароль в смс...
глючит прога
я пыталась перебросить с карты.котору. сегодня уже использ \но не через реквизиты , а с карты на карту\ вмсит в меню после ввода 1 тыс и все дальше не идет..
надо в магазин идти или атм
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rom888
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:24
sergia написав: Amethyst написав:
Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.
Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?
ну ваащето это издевательство банки над любимым клиентом
да и мало у кого есть хотя бы 5 карт разных банков
а свыни даа -- все давно уже повыводили и уже по-новой зашли/вышли, но то такэ
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Amethyst
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:42
Amethyst написав: sergia написав: Amethyst написав:
Т.е. если у вас есть 100 разных карт разных банков Неньки, то можете вывести 100К в день.
Тогда не пойму почему в ветке такой вой стоял по поводу того что зверек скоро сдохнет?
ну ваащето это издевательство банки над любимым клиентом
да и мало у кого есть хотя бы 5 карт разных банков
а свыни даа -- все давно уже повыводили и уже по-новой зашли/вышли, но то такэ
у посетитей данного форума думаю должно быть не меньше 10 карт)
ну .... это еще не издевательство. Помню в 2004 ходил в приват каждый день чтобы по 100 баксов купить+каждый раз копировал паспорт и код. А по часу стоять в кассу Ощада, чтобы за коммуналку заплатить во времена когда интернет-банкинга еще небыло.
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sergia
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:44
rom888 написав:S i m viewtopic.php?p=5422559#p5422559
я что-то не так поняла?
да и войти норм в банкинг не могу под вечер и счас..не дает пароль в смс...
глючит прога
я пыталась перебросить с карты.котору. сегодня уже использ \но не через реквизиты , а с карты на карту\ вмсит в меню после ввода 1 тыс и все дальше не идет..
надо в магазин идти или атм
каждый раз новые карты вводите и приложение перезагружали?
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sergia
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