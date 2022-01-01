|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:28
042013 написав:
можна відправити до 1000 грн включно за астрономічну добу
за 24 години
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2148
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|230
|246153
|
Пон 18 кві, 2022 19:00
Порт
|
|2341
|856209
|
|
|96
|32897
|
|