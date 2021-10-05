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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:28
042013 написав:
можна відправити до 1000 грн включно за астрономічну добу
за 24 години
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Додано: Пон 18 кві, 2022 23:42
...а їжачки - кололись , плакали ...і далі лізли на той кактус )
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