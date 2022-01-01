Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 18:28
042013 написав:
можна відправити до 1000 грн включно за астрономічну добу
за 24 години
Amethyst
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Додано: Пон 18 кві, 2022 23:42
...а їжачки - кололись , плакали ...і далі лізли на той кактус )
-VICTOR-
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Додано: Вів 19 кві, 2022 09:00
-VICTOR- написав:
...а їжачки - кололись , плакали ...і далі лізли на той кактус )
Та пох, якщо гроші не останні, то чому б і ні? 100% гарантуються на час війни, а війні кінця краю не видно.
Mirax
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Додано: Вів 19 кві, 2022 09:19
Рекрут іншої думки:
Якщо деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/685882/
greenozon
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Додано: Вів 19 кві, 2022 09:21
Amethyst написав: 042013 написав:
можна відправити до 1000 грн включно за астрономічну добу
за 24 години
так, за 24 години
rom888
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Додано: Вів 19 кві, 2022 09:25
greenozon написав:
Рекрут іншої думки:
оно и заметно, как то голо в кабихнете. Ни телепонов прямой связи, ни кучи мониторов с индексами, нет стосов бумаг, нет портретов и бюстов. Сидит и мечтает о нет , одном в теплом месте.
Goodman
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Додано: Вів 19 кві, 2022 10:18
Я не верю понду с времен ВА Михи. Крім того, що він ніяк не відрізняється від увяких кагорофф і діджеїв, він ще в боргаХ як в шовкаХ, і пофіг на ту реХтруХтарІзаЦію.
Ще і ощАда прилепив. В мирное время никак не мог ото доробало запихнуть в понд, а в войну получилось? Агаа
Чувствую, шо от в этом вся суть понда и осталась: "ми Мінфіну сплатимо хоча б символічні кошти" -- одной большой бамажкой
Amethyst
Повідомлень: 2151
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Подякував: 129 раз.
Подякували: 379 раз.
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