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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  042013 написав:можна відправити до 1000 грн включно за астрономічну добу
за 24 години
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

...а їжачки - кололись , плакали ...і далі лізли на той кактус )
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 09:00

  -VICTOR- написав:...а їжачки - кололись , плакали ...і далі лізли на той кактус )

Та пох, якщо гроші не останні, то чому б і ні? 100% гарантуються на час війни, а війні кінця краю не видно.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 09:19

Рекрут іншої думки:
Якщо деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/685882/

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 09:21

  Amethyst написав:
  042013 написав:можна відправити до 1000 грн включно за астрономічну добу
за 24 години


так, за 24 години
rom888
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 09:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Рекрут іншої думки:

оно и заметно, как то голо в кабихнете. Ни телепонов прямой связи, ни кучи мониторов с индексами, нет стосов бумаг, нет портретов и бюстов. Сидит и мечтает о нет , одном в теплом месте.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:18

  greenozon написав:Рекрут іншої думки:
Якщо деякі банки стануть неплатоспроможними під час дії воєнного стану, то держава візьме частину відповідальності на себе та розділить з нами ризики.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 18/685882/

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Я не верю понду с времен ВА Михи. Крім того, що він ніяк не відрізняється від увяких кагорофф і діджеїв, він ще в боргаХ як в шовкаХ, і пофіг на ту реХтруХтарІзаЦію.
Ще і ощАда прилепив. В мирное время никак не мог ото доробало запихнуть в понд, а в войну получилось? Агаа :mrgreen:
Чувствую, шо от в этом вся суть понда и осталась: "ми Мінфіну сплатимо хоча б символічні кошти" -- одной большой бамажкой :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 15:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:31

  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!
Окончательная сумма будет известна на момент списания.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 17:37

  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?
042013
 
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