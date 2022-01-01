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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:30

  042013 написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?


пополняю загран банк
S i m
 
Повідомлень: 83
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00

  S i m написав:пополняю загран банк

З рево мутна тема, в них антифрод придуркуватий. Ліпше іншу схему використовуйте, там де $ основний, а не €.
042013
 
Повідомлень: 99
З нами з: 22.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00

  S i m написав:
  042013 написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?


пополняю загран банк

Если в грн указывали к списанию, то, скорее всего, дсс еще ждет. Если в Евро указали, то по идее, по курсу на момент списания. Хотя х.з., что скунс учудит...
ol_zy
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Повідомлень: 7290
З нами з: 20.01.15
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Подякували: 767 раз.
 
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