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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 10:30
042013 написав: S i m написав:
при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!
А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?
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S i m
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00
S i m написав:
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З рево мутна тема, в них антифрод придуркуватий. Ліпше іншу схему використовуйте, там де $ основний, а не €.
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042013
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00
S i m написав: 042013 написав: S i m написав:
при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!
А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?
пополняю загран банк
Если в грн указывали к списанию, то, скорее всего, дсс еще ждет. Если в Евро указали, то по идее, по курсу на момент списания. Хотя х.з., что скунс учудит...
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ol_zy
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Додано: Сер 20 кві, 2022 11:43
ol_zy написав: S i m написав: S i m написав:
при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!
пополняю загран банк
Если в грн указывали к списанию, то, скорее всего, дсс еще ждет. Если в Евро указали, то по идее, по курсу на момент списания. Хотя х.з., что скунс учудит...
ну пока что ничего не учудил...
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Додано: Сер 20 кві, 2022 12:33
виртуалку сейчас даёт оформить и какую ?!
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S i m
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