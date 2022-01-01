RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:30

  042013 написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?


пополняю загран банк
S i m
 
Повідомлень: 87
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00

  S i m написав:пополняю загран банк

З рево мутна тема, в них антифрод придуркуватий. Ліпше іншу схему використовуйте, там де $ основний, а не €.
042013
 
Повідомлень: 99
З нами з: 22.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:00

  S i m написав:
  042013 написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?


пополняю загран банк

Если в грн указывали к списанию, то, скорее всего, дсс еще ждет. Если в Евро указали, то по идее, по курсу на момент списания. Хотя х.з., что скунс учудит...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7290
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:43

  ol_zy написав:
  S i m написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!


пополняю загран банк

Если в грн указывали к списанию, то, скорее всего, дсс еще ждет. Если в Евро указали, то по идее, по курсу на момент списания. Хотя х.з., что скунс учудит...


ну пока что ничего не учудил...
S i m
 
Повідомлень: 87
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 12:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

виртуалку сейчас даёт оформить и какую ?!
S i m
 
Повідомлень: 87
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:55

  S i m написав:
  042013 написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?


пополняю загран банк

Через какой пункт меню?
Яша
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 10.04.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:01

S i m
У них курс блокировки один - курс списания через 2 дня будет больше. К примеру доллары блокирует по курсу 29.69 а списывает через пару суток по курсу 32 поэтому снимается еще разница...
rationalism2
 
Повідомлень: 14
З нами з: 11.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:17

  Яша написав:
  S i m написав:
  S i m написав:при переводе в евро с гривневой карты, они окончательно списывают, потом никаких доп списаний не будет ?!

А куди і як ви переводите в євро з гривневої картки?


пополняю загран банк

Через какой пункт меню?[/quote]

по сторонней ссылке...
S i m
 
Повідомлень: 87
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:18

  rationalism2 написав:S i m
У них курс блокировки один - курс списания через 2 дня будет больше. К примеру доллары блокирует по курсу 29.69 а списывает через пару суток по курсу 32 поэтому снимается еще разница...


спасибо за уточнение, посмотрим сколько ещё спишут и загонят карту в минус...
S i m
 
Повідомлень: 87
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon, копейка і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 235, 236, 237
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2361 866279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 15:33
mihasik
ОТП БАНК 1 ... 8, 9, 10
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
98 36246
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 11:33
alex_on
Піреус Банк МКБ 1, 2, 3, 4
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
34 21652
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 кві, 2022 10:11
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (921)
20.04.2022 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.