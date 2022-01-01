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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:37

  greenozon написав:
  kostya77 написав:Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?


3K
viewtopic.php?p=5422559#p5422559


Отправил с поточного чуть более 1000, деньги за день так и не дошли. Горячка долго думала что сказать, потом придумала, что деньги мне вернулись, когда я сказал, что ничего не вернулось, опять долго думали и придумали, что был сбой и деньги отправились повторно по указанному изначально адресу и может быть дойдут завтра :mrgreen:
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:03

  kostya77 написав:
  greenozon написав:
  kostya77 написав:Лимит по СЭПу до сих пор 1000грн или уже больше?


3K
viewtopic.php?p=5422559#p5422559


Отправил с поточного чуть более 1000, деньги за день так и не дошли. Горячка долго думала что сказать, потом придумала, что деньги мне вернулись, когда я сказал, что ничего не вернулось, опять долго думали и придумали, что был сбой и деньги отправились повторно по указанному изначально адресу и может быть дойдут завтра :mrgreen:

более 1000 могут и не дойти, вернутся. А смысл отправлять СЕПом такую сумму?
Р2Р по 1000 отлично уходят и в течении пол-минуты зачисляются даже поздно вечером
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:11

  sergia написав:более 1000 могут и не дойти, вернутся. А смысл отправлять СЕПом такую сумму?


так горячка подтверждает, что лимит по СЭПу с поточного 3000, с карты 1000
kostya77
 
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  #<1 ... 133134135136
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