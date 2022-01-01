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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 16:37
Отправил с поточного чуть более 1000, деньги за день так и не дошли. Горячка долго думала что сказать, потом придумала, что деньги мне вернулись, когда я сказал, что ничего не вернулось, опять долго думали и придумали, что был сбой и деньги отправились повторно по указанному изначально адресу и может быть дойдут завтра
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kostya77
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:03
kostya77 написав:
Отправил с поточного чуть более 1000, деньги за день так и не дошли. Горячка долго думала что сказать, потом придумала, что деньги мне вернулись, когда я сказал, что ничего не вернулось, опять долго думали и придумали, что был сбой и деньги отправились повторно по указанному изначально адресу и может быть дойдут завтра
более 1000 могут и не дойти, вернутся. А смысл отправлять СЕПом такую сумму?
Р2Р по 1000 отлично уходят и в течении пол-минуты зачисляются даже поздно вечером
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sergia
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:11
sergia написав:
более 1000 могут и не дойти, вернутся. А смысл отправлять СЕПом такую сумму?
так горячка подтверждает, что лимит по СЭПу с поточного 3000, с карты 1000
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kostya77
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:29
S i m написав: Яша написав: S i m написав:
пополняю загран банк
Через какой пункт меню?
по сторонней ссылке...
Покажіть це стороннє посилання.
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042013
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:30
042013 написав: S i m написав:
пополняю загран банк
З рево мутна тема, в них антифрод придуркуватий. Ліпше іншу схему використовуйте, там де $ основний, а не €.
при каком размере пополнений за раз или в месяц рево начинает чудить?
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Savage Mind
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Додано: Сер 20 кві, 2022 18:38
Savage Mind написав: 042013 написав:
З рево мутна тема, в них антифрод придуркуватий. Ліпше іншу схему використовуйте, там де $ основний, а не €.
при каком размере пополнений за раз или в месяц рево начинает чудить?
Пишуть користувачі на ресурсі, в когось і 200$ зависли більш як на тиждень, довелось тормошити підтримку, в когось після 500$ настало обмеження, а хтось заводить-виводить по 2-3к без проблем. Нестабільно, загалом.
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042013
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