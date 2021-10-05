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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 02:39
Sanyok77 написав:
У меня есть 1500 грн на КОКО-карте.
Как их снять за один день?
В магазине типа АТБ с кассы мне выдадут 1500 или не?
Или же надо раскидывать?
Типа 1000 на одну карту другого банка и 500 на другую карту другого банка
как удобней и в магазине дадут и раскидать можно...
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