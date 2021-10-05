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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 02:39

  Sanyok77 написав:У меня есть 1500 грн на КОКО-карте.
Как их снять за один день?
В магазине типа АТБ с кассы мне выдадут 1500 или не?

Или же надо раскидывать?
Типа 1000 на одну карту другого банка и 500 на другую карту другого банка



как удобней и в магазине дадут и раскидать можно...
S i m
 
Повідомлень: 90
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 134135136137
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