как удобней и в магазине дадут и раскидать можно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 02:39
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:33
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:49
Форвард Банк
21.04.2022
Шановні клієнти, повідомляємо про виявлення фейкового домену forwardbank.site.
Forward Bank не створював жодних додаткових доменів або платформ.
Офіційними ресурсами АТ «БАНК ФОРВАРД» є сайт
Валідність коректного сайту підтверджується SSL-сертифікатом шифрування передачі даних (знак замку՛ перед адресою домену).
У жодному разі не переходьте за некоректними посиланнями, не залишайте свої дані на сумнівних ресурсах та не здійснюйте будь-яких інших дій!
Просимо вас бути пильними і дотримуватися правил кібербезпеки, щоб уникнути вірусного зараження або викрадення персональних даних.
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?
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