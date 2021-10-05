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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 02:39

  Sanyok77 написав:У меня есть 1500 грн на КОКО-карте.
Как их снять за один день?
В магазине типа АТБ с кассы мне выдадут 1500 или не?

Или же надо раскидывать?
Типа 1000 на одну карту другого банка и 500 на другую карту другого банка



как удобней и в магазине дадут и раскидать можно...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:33

  S i m написав:ссылка конкретно для пополнения моего счёта...

До першого слешу, дякую.

  wtf написав:
  042013 написав:200$ зависли більш як на тиждень, довелось тормошити підтримку

поддержку революта?

Так, революту.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:49

Форвард Банк
21.04.2022

Шановні клієнти, повідомляємо про виявлення фейкового домену forwardbank.site.

Forward Bank не створював жодних додаткових доменів або платформ.

Офіційними ресурсами АТ «БАНК ФОРВАРД» є сайт https://www.forward-bank.com/ та інтернет-банк Forward Online https://online.forward-bank.com/.

Валідність коректного сайту підтверджується SSL-сертифікатом шифрування передачі даних (знак замку՛ перед адресою домену).

У жодному разі не переходьте за некоректними посиланнями, не залишайте свої дані на сумнівних ресурсах та не здійснюйте будь-яких інших дій!

Просимо вас бути пильними і дотримуватися правил кібербезпеки, щоб уникнути вірусного зараження або викрадення персональних даних.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:08

  1finanсier написав:Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?

странный вопрос, конечно же дата открытия будет в рабочий день ;)

або

дивне питання, звичайно ж, дата відкриття буде у робочий день ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:09

  Lost написав:
  1finanсier написав:Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?

странный вопрос, конечно же дата открытия будет в рабочий день ;)

або

дивне питання, звичайно ж, дата відкриття буде у робочий день ;)

Чому ж дивне питання? Наприклад у а-банку, моно, можна відкрити депозити і в суботу і в неділю і в свята. І день початку депозиту буде саме дата відкриття, а не перший робочий день після вихідного/свята
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:21

УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «БАНК ФОРВАРД»
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... lad_12.pdf

розділ 2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:28

Лимит на чужие тянучки р2р 1000 грн в день общий?
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:55

  BBC написав:Лимит на чужие тянучки р2р 1000 грн в день общий?

такой лимит на одну карту получателя, на другую такой же и т.д.
sergia
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