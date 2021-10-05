Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 02:39
Sanyok77 написав:
У меня есть 1500 грн на КОКО-карте.
Как их снять за один день?
В магазине типа АТБ с кассы мне выдадут 1500 или не?
Или же надо раскидывать?
Типа 1000 на одну карту другого банка и 500 на другую карту другого банка
как удобней и в магазине дадут и раскидать можно...
S i m
Повідомлень: 90
З нами з: 31.01.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:33
S i m написав:
ссылка конкретно для пополнения моего счёта...
До першого слешу, дякую.
wtf написав: 042013 написав:
200$ зависли більш як на тиждень, довелось тормошити підтримку
поддержку революта?
Так, революту.
042013
Повідомлень: 102
З нами з: 22.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:49
Форвард Банк
21.04.2022
Шановні клієнти, повідомляємо про виявлення фейкового домену forwardbank.site.
Forward Bank не створював жодних додаткових доменів або платформ.
Офіційними ресурсами АТ «БАНК ФОРВАРД» є сайт
https://www.forward-bank.com/
та інтернет-банк Forward Online
https://online.forward-bank.com/
.
Валідність коректного сайту підтверджується SSL-сертифікатом шифрування передачі даних (знак замку՛ перед адресою домену).
У жодному разі не переходьте за некоректними посиланнями, не залишайте свої дані на сумнівних ресурсах та не здійснюйте будь-яких інших дій!
Просимо вас бути пильними і дотримуватися правил кібербезпеки, щоб уникнути вірусного зараження або викрадення персональних даних.
greenozon
Повідомлень: 13255
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1168 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:57
Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?
1finanсier
Повідомлень: 444
З нами з: 02.09.19
Подякував: 147 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:08
1finanсier написав:
Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?
странный вопрос, конечно же дата открытия будет в рабочий день
або
дивне питання, звичайно ж, дата відкриття буде у робочий день
Lost
Повідомлень: 1546
З нами з: 07.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 103 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 кві, 2022 12:09
Lost написав: 1finanсier написав:
Панове, підкажіть - якщо відкривати депозит у вихідний день, якою датою відкриється депозит - поточною, чи найближчим робочим днем?
странный вопрос, конечно же дата открытия будет в рабочий день
або
дивне питання, звичайно ж, дата відкриття буде у робочий день
Чому ж дивне питання? Наприклад у а-банку, моно, можна відкрити депозити і в суботу і в неділю і в свята. І день початку депозиту буде саме дата відкриття, а не перший робочий день після вихідного/свята
1finanсier
Повідомлень: 444
З нами з: 02.09.19
Подякував: 147 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 кві, 2022 12:21
УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «БАНК ФОРВАРД»
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... lad_12.pdf
розділ 2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ.
greenozon
Повідомлень: 13255
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1168 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:28
Лимит на чужие тянучки р2р 1000 грн в день общий?
BBC
Повідомлень: 14333
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 1189 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:55
BBC написав:
Лимит на чужие тянучки р2р 1000 грн в день общий?
такой лимит на одну карту получателя, на другую такой же и т.д.
sergia
Повідомлень: 396
З нами з: 14.12.20
Подякував: 89 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
280614
404
254149
Чет 21 кві, 2022 18:07 klug
185
97876