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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:52
нуна было Ze указать или Zb?
Бедная буХва, суки так ее опошлили
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Amethyst
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