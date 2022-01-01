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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:52

  BBC написав:Только меня смутила название сборника тарифов по картам Форварда?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... aryf_z.pdf

нуна было Ze указать или Zb?
Бедная буХва, суки так ее опошлили :(
Amethyst
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Повідомлень: 2166
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 135136137138
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