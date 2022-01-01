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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:52

  BBC написав:Только меня смутила название сборника тарифов по картам Форварда?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... aryf_z.pdf

нуна было Ze указать или Zb?
Бедная буХва, суки так ее опошлили :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:27

  BBC написав:Только меня смутила название сборника тарифов по картам Форварда?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... aryf_z.pdf

Это похоже сокращение от "Тариф з.... (и тут указывается дата)".
Просто неудачно обрезали название.

А теперь расскажу про вывод 1500 грн с КоКо-карты этой ночью.
Что имеем: КОКО-карта, карта ПУМБ, monobank и А-Банк.
Стягиваю 500 грн ПУМБом с Форварда - успешно.
Стягиваю 500 грн "котом" с Форварда - успешно.
Тяну с Форварда "яблочком" и на банк Суркисов ничего не приходит.
Оказывается, Форвард не пропустил "тащилку" на А-Банк.
Далее я толкнул на ПУМБец (та же карта, которой и тянул) 500 грн. Дошло успешно.
Видимо у банка лимит в 1000 грн на сутки для "стягивания". И наверно можно вытолкать с КОКОшки те же 1000 грн раз в сутки. Поэтому больше 2000 грн тут лучше не держать.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:42

Sanyok77 я вам більше скажу: це не "видимо", а так і прописано в новинах банку:

  Amethyst написав:https://t.me/c/1286463399/125
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
по платіжним карткам (через меню «Переказ на картку українського банку» або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
за поточними рахунками (через меню «На вільні реквізити») встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.
Ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 3000 грн.
Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online:
по платіжним карткам (через меню «Переказ на картку українського банку» або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу.

Это когда толкаешь с Форварда на чужую карту.
А тянучка чужой картой с Форварда как называется?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sanyok77 написав:А тянучка чужой картой с Форварда как называется?

А це оце:
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банків - 1000 грн.


Ну а шоо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sanyok77 написав:Поэтому больше 2000 грн тут лучше не держать.


та зробіть собі пару поточних рахунків і не партесь мелочніми п2п-ками
greenozon
 
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