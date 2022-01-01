Это похоже сокращение от "Тариф з.... (и тут указывается дата)". Просто неудачно обрезали название.
А теперь расскажу про вывод 1500 грн с КоКо-карты этой ночью. Что имеем: КОКО-карта, карта ПУМБ, monobank и А-Банк. Стягиваю 500 грн ПУМБом с Форварда - успешно. Стягиваю 500 грн "котом" с Форварда - успешно. Тяну с Форварда "яблочком" и на банк Суркисов ничего не приходит. Оказывается, Форвард не пропустил "тащилку" на А-Банк. Далее я толкнул на ПУМБец (та же карта, которой и тянул) 500 грн. Дошло успешно. Видимо у банка лимит в 1000 грн на сутки для "стягивания". И наверно можно вытолкать с КОКОшки те же 1000 грн раз в сутки. Поэтому больше 2000 грн тут лучше не держать.
Sanyok77 я вам більше скажу: це не "видимо", а так і прописано в новинах банку:
Amethyst написав:https://t.me/c/1286463399/125 Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online: по платіжним карткам (через меню «Переказ на картку українського банку» або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години); за поточними рахунками (через меню «На вільні реквізити») встановлено на рівні 3000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо. Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень. Ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 3000 грн. Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
Это похоже сокращение от "Тариф з.... (и тут указывается дата)". Просто неудачно обрезали название.
А теперь расскажу про вывод 1500 грн с КоКо-карты этой ночью. Что имеем: КОКО-карта, карта ПУМБ, monobank и А-Банк. Стягиваю 500 грн ПУМБом с Форварда - успешно. Стягиваю 500 грн "котом" с Форварда - успешно. Тяну с Форварда "яблочком" и на банк Суркисов ничего не приходит. Оказывается, Форвард не пропустил "тащилку" на А-Банк. Далее я толкнул на ПУМБец (та же карта, которой и тянул) 500 грн. Дошло успешно. Видимо у банка лимит в 1000 грн на сутки для "стягивания". И наверно можно вытолкать с КОКОшки те же 1000 грн раз в сутки. Поэтому больше 2000 грн тут лучше не держать.