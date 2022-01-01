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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

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Форвард Банк Forward Bank 3.1 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:15

  candidat написав:Что это Форвард с лимитами устроил? Я правильно понимаю, что, если у меня на карте есть 10 тыс.гривен, то я могу отправить по 1000 гривен десяти разным людям, но если я отправил некому Петренко Петру Петровичу 1000 гривен, то ни один клиент Форварда в этот же день не сможет отправить этому Петренко ни копейки? Не только я с другой карты Форварда, а ни один клиент.

Не совсем так как вы пишете. Петру Петровичу Петренко другие клиенты смогут отправить свои деньги но только не на ту же карту что и вы. Такая "ловушка" для клиентов у которых только 2 карты - форварда и ещё одного банка. Но если у клиента больше 1 карты то количество возможностей вывода денег на них увеличивается.
Плюс ещё одна деталь Петренко П.П. сможет дополнительно на свою карту в другом банке потянуть с любой карты форварда к которой у него есть доступ еще по 1000 грн. с каждой
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:39

  andreyiskra написав:Утром отправил с пенсионной на моно черную. Сейчас с дебетки не даёт на моно черную. На моно белую дало. получается лимит 1000 на одну карту чужого банка не зависимо с какой карты форварда я шлю?


да
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